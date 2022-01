Voortvluchtige maffiosi opgepakt in Spanje dankzij Google Maps (VIDEO)

Connect on Linked in

Gioacchino Gammino (61), een van de meest gezochte en langst voortvluchtige criminelen van Italië, is onlangs in het stadje Galapagar in de regio Madrid opgepakt dankzij Google Maps. Hij werkte onder een valse identiteit in een groente- en fruitwinkel en als chef-kok in een restaurant. Hij ontsnapte bijna twintig jaar geleden uit een Romeinse cel, terwijl hij als lid van de Siciliaanse maffia een levenslange gevangenisstraf uitzat.

Vergismoord

Gammino was een kopstuk van de Siciliaanse maffiagroep Stidda en zat in Rome een levenslange celstraf uit voor een vergismoord in 1989, maar hij ontsnapte in 2002 uit de gevangenis en was sindsdien spoorloos. De afgelopen jaren leefde hij onder de naam Manuel in het stadje Galapagar, op circa 40 kilometer van Madrid.

Speurwerk

Doordat Gammino in 1998 al eens onderdook in Spanje rees het vermoeden bij de opsporingsdiensten dat hij ook nu mogelijk in het land verbleef. Mede dankzij een Europees arrestatiebevel en speurwerk op Google Maps kwam de politie hem op het spoor. Gammino was mogelijk te zien op een Google Maps-foto voor zijn eigen groente- en fruitwinkel in Galapagar.

Foto in kokstenue

Uit nader onderzoek bleek dat hij gelinkt kon worden aan het nabijgelegen Italiaanse restaurant ‘La Cocina de Manu’, dat al jaren gesloten was en op sociale media ‘Siciliaans menu’ als hoogtepunt op de kaart had staan. Geïllustreerd alsof het de poster van de film ‘The Godfather’ was. Toen de speurders verder op de Facebook-pagina keken, zagen ze een foto van ‘Manuel’ in kokstenue. De politie herkende Gioacchino Gammino direct aan het kenmerkende litteken op zijn kin.

Op 17 december werd hij opgepakt. ‘Hoe heb je me gevonden? Ik had mijn familie tien jaar niet gebeld,’ zei hij bij zijn arrestatie.

Het is niet duidelijk of Gammino inmiddels is overgeleverd aan Italië.