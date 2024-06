Voortvluchtige Marco Ebben neergeschoten in Turkije

Connect on Linked in

De voortvluchtige Nederlandse crimineel Marco Ebben is twee weken geleden neergeschoten in Turkije tijdens een achtervolging. Dat melden betrouwbare bronnen aan Crimesite. Hij zou vijf dagen in het ziekenhuis hebben gelegen en zijn geopereerd aan zijn buik en ribbenkast.

Zijn advocaat Henk-Jan Kuipers wilde het nieuws maandag noch bevestigen noch ontkennen tegenover Crimesite, maar bevestigt vandaag dat het klopt. “Ja, helaas wel”, zegt Kuipers.

Achtervolgd

Marco Ebben zou op een onbekende locatie in Turkije zijn beschoten toen hij in een colonne van drie auto’s reed en achtervolgd werd door twee motoren. De groep rond Ebben schoot terug op zijn belagers, maar de Nederlander werd geraakt door meerdere kogels en belandde zwaargewond in het ziekenhuis.

Daar zou hij vijf dagen hebben gelegen en zijn geopereerd aan zijn buik en ribbenkast. Ook zou hij twee keer geraakt zijn in zijn rechterhand.

Ebben zou inmiddels herstellende zijn van zijn verwondingen. Uit welke hoek de moordaanslag komt, is onduidelijk.

Eerdere liquidatiepoging

Ebben werd in mei 2020 ook al eens beschoten in Badhoevedorp. Hij zou vanuit Amsterdam naar Rotterdam zijn vertrokken en op de snelweg A4 in de gaten hebben gekregen dat hij werd gevolgd. Nadat hij er vol gas vandoor was gegaan en van de snelweg af was volgde een achtervolging die eindigde in Badhoevedorp. Bij Oude Meer zou volgens Ebben zijn geschoten met automatische geweren. Hij raakte toen niet gewond.

Most Wanted

Schiedammer Marco Ebben (32) staat op de Europol-lijst van meest gezochte criminelen van Europa. Hij moet dertien maanden in Nederland uitzitten van een grote drugszaak rond de corruptie douanier Gerrit G. en zijn vader Henk Ebben.

400 kilo coke

In 2020 werd Marco Ebben veroordeeld tot zeven jaar en zeven maanden cel voor cocaïnesmokkel. Die drugssmokkel vond plaats tussen 2014 en 2015, en ging om 400 kilo coke in containers met ananassen uit Brazilië. In deze drugszaak werden onder meer ook zijn vader Henk en ex-douaneman Gerrit G. veroordeeld.

