Gezochte Marco Ebben meldt zich vanuit Rusland

Schiedammer Marco Ebben (32) heeft zich vanuit zijn schuilplaats in Rusland gemeld bij regionale omroep Rijnmond. Hij ontkent iets te maken te hebben met de explosies van het afgelopen jaar in Rotterdam. In het bijzonder zegt hij niets te maken te hebben met de aanslagen tegen de Vlaardingse loodgieter Ron van Uffelen. Ebben staat op de Europol-lijst van meest gezochte criminelen van Europa.

Bivakmuts

Of hij echt in Rusland zit is niet helemaal zeker. Zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers bevestigt wel dat zijn cliënt contact heeft gezocht met Rijnmond. De verslaggevers van de omroep voerden een videogesprek met Ebben waarbij hij zijn gezicht verborg met een bivakmuts en hij zich identificeerde met een vals paspoort op een Belgische naam.

Hij droeg een bivakmuts omdat hij niet wil tonen hoe hij er ‘momenteel uitziet’.

Geërgerd

Ebben zegt zich te hebben geërgerd aan publicaties over hem en Van Uffelen. Die laatste zegt met hem in een café te hebben gevochten, maar Ebben ontkent Van Uffelen te kennen (‘Het is een lulverhaal’).

Ebben zit tijdens het gesprek in een kamertje met een foto van de Russische leider Vladimir Poetin aan de muur, en twee Kalasjnikovs.

Marco Ebben moet dertien maanden uitzitten van een grote drugszaak rond de corruptie douanier Gerrit G. en zijn vader Henk Ebben. Hij verbleef in Dubai en meldde zich niet bij justitie in Nederland. Ebben: ‘Ik ben niet bang voor die straf, ik vertrouw het Openbaar Ministerie niet. Ze bleven me systematisch lastigvallen met invallen: vuurwapens, witwassen, allemaal geseponeerd. Straks gaan ze me twee, drie jaar in voorarrest zetten voor dingen die ik niet heb gedaan.’

Vader

Ebben zegt vorig jaar nog een keer naar Nederland te zijn afgereisd om zijn vader te zien: ‘… die heeft Alzheimer. Over een jaar herkent hij mij misschien niet meer. Toen ben ik met de auto naar Schiedam gekomen en heb ik met hem gepraat. We hebben een soort van afscheid genomen.’

De gezond levende en geheelonthoudende Ebben zegt wel geweren te bezitten (‘gewoon een hobby’) maar niet met geweld te maken te hebben. Over een uitgelekte foto waar hij te zien is met de tekst ‘Free Djaga Djaga’, zegt hij: ‘Dat is gewoon een goeie vriend van mij.’ Jason “JayJay” L. kreeg achttien jaar cel voor medeplegen van een liquidatie in Amsterdam in 2016.

Ouwe koeien

Ebben wil niets zeggen politieonderzoeken die tegen hen zouden lopen. En ook niet over een liquidatiepoging die enige jaren geleden in de buurt van Schiphol op hem zou zijn uitgevoerd: ‘Daar laat ik mij verder niet over uit. Dat is ouwe koeien uit de sloot halen, niet meer relevant.’

Zijn vriendin zit in Italië (‘ik heb een rijke schoonfamilie’) maar hij kan daar niet heen zo lang hij voortvluchtig is.

Op de vraag hoe hij de dag doorbrengt zegt Ebben: ‘Sporten’.

