Voortvluchtige Misha W. opgepakt voor fatale schietpartij Eindhoven

De politie heeft zondagmiddag de voortvluchtige Misha W. (25) aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Eindhoven, waarbij in juli 2023 de 34-jarige Fouad el Jerari uit Utrecht om het leven kwam. De aangehouden verdachte stond sinds april jl. op de Nationale Opsporingslijst.

Hoogerheide

W. werd aangehouden nadat de politie informatie binnenkreeg over zijn verblijfplaats. Hij bleek zich schuil te houden in een woning in Hoogerheide. Daar werd hij rond 17.30 door een arrestatieteam opgepakt.

Drugsdeal

Op maandagmiddag 10 juli 2023 liep een ontmoeting tussen drie mannen bij een woonwagenkamp aan de Heezerweg in Eindhoven fataal af. Een van hen, de 34-jarige veroordeelde plofkraker Fouad el Jerari uit Utrecht, werd neergeschoten en overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Vermoedelijk liep een deal over enkele kilo’s wiet mis, waarna er geschoten werd.

Duitsland

Misha W. en de 28-jarige chauffeur Alireza B. uit Geldrop vluchtten in een Ford Fiësta naar Geldrop. De bestuurder van de Fiësta werd een paar dagen later in een woning in Duitsland aangehouden. Hij verscheen in april voor de rechtbank in Den Bosch en mag zijn rechtszaak in vrijheid afwachten, maar moest wel zijn paspoort inleveren.

Gouden tip

Misha W., alias Pablo, was sinds de schietpartij voortvluchtig. Het Openbaar Ministerie loofde 15.000 euro uit voor de gouden tip over zijn verblijfplaats. Het onderzoek naar het schietincident is nog altijd in volle gang, meldt de politie.