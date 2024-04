Misha Wils (25) op Opsporingslijst na doodschieten man bij woonwagenkamp

Connect on Linked in

Misha Wils (25), bijgenaamd Pablo, staat sinds maandag op de Nationale Opsporingslijst. Hij wordt gezocht vanwege een dodelijke schietpartij in Eindhoven, waarbij de 34-jarige Fouad el Jerari uit Utrecht om het leven kwam. Het Openbaar Ministerie looft 15.000 euro uit voor de gouden tip over zijn verblijfplaats.

Kilo’s wiet

Op maandagmiddag 10 juli 2023 liep een ontmoeting tussen drie mannen bij een woonwagenkamp aan de Heezerweg in Eindhoven fataal af. Een van hen, de 34-jarige veroordeelde plofkraker Fouad el Jerari uit Utrecht, werd neergeschoten en overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Vermoedelijk liep een deal over enkele kilo’s wiet mis, waarna er geschoten werd.

Duitsland

Misha Wils en de 28-jarige chauffeur Alireza B. uit Geldrop vluchtten in een Ford Fiësta naar Geldrop. De bestuurder van de Fiësta werd een paar dagen later in een woning in Duitsland aangehouden. Hij verscheen in april voor de rechtbank in Den Bosch en mag zijn rechtszaak in vrijheid afwachten, maar moest wel zijn paspoort inleveren.

Signalement

Wils, inmiddels 25 jaar, is sinds de schietpartij spoorloos en wordt nog altijd gezocht voor zijn betrokkenheid bij het schietincident. Misha Wils, alias Pablo, is geboren op 4 januari 1999 in Terneuzen. Hij heeft een Turkse vader en Nederlandse moeder. In juli had hij lang krullend haar. Hij heeft opvallende groene ogen en een kenmerkende tatoeage op zijn hand met vijf puntjes in de vorm van een vijf op een dobbelsteen. De politie vermoedt dat hij mogelijk zijn uiterlijk veranderd heeft.

Buitenland

De politie heeft een sterk vermoeden dat Wils niet meer in Nederland is en is op zoek naar concrete tips over zijn verblijfplaats. Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 15.000 euro uit voor de verblijfplaats van Misha Wils of informatie over de toedracht van het schietincident.