Voortvluchtige Nederlander (25) bij busstation in Málaga opgepakt

Connect on Linked in

De Spaanse politie heeft op 14 september in Málaga een 25-jarige Nederlander aangehouden die in ons land werd gezocht voor drugshandel en vuurwapenbezit. Tegen de verdachte liep sinds december vorig jaar een Europees aanhoudingsbevel nadat in Nederland in zijn auto drie vuurwapens, 840 xtc-pillen en 997 gram cocaïne in beslag werd genomen.

Het nieuws is pas vrijdag naar buiten gebracht door de Spaanse krant La Opinión de Málaga. De Nederlander werd op 14 september opgepakt toen hij bij een identiteitscontrole op het busstation van Málaga een vervalst identiteitsbewijs overhandigde aan agenten.

Naast drugshandel en wapenbezit wordt de man ook verdacht van vervalsing van documenten. Het is niet duidelijk of de Nederlander nog vastzit in Spanje.