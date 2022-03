Voortvluchtige Nederlander (52) opgepakt in Benidorm

Connect on Linked in

De Spaanse nationale politie heeft in Benidorm (Alicante) een voortvluchtige 52-jarige Nederlander opgepakt, tegen wie meerdere Europese arrestatie- en overleveringsbevelen zijn uitgevaardigd vanuit Spanje, Nederland en Denemarken. De man wordt onder meer verdacht van grootschalige cocaïnehandel en is volgens het hoofdbureau van de politie van Valencia veroordeeld tot 4,5 jaar cel.

Geen ID-kaart

Volgens Spaanse media verbleef de Nederlander al enkele maanden in Benidorm op het moment van arrestatie en had hij geen identiteitsbewijs bij zich, maar is na het afronden van de politieprocedure zijn identiteit vastgesteld.

4,5 jaar celstraf

De Nederlander zou tot 4,5 jaar cel zijn veroordeeld voor drugshandel (grootschalige cocaïnehandel), witwassen, deelname aan een criminele organisatie en valsheid in geschrifte. Waar de 52-jarige man is veroordeeld en wie het is, is nog onduidelijk. Hij zou de misdaden volgens de Spaanse nationale politie hebben gepleegd in Nederland, Denemarken en Spanje.