Voortvluchtige Nederlander doelwit liquidatiepoging in Dominicaanse Republiek

Een voortvluchtige Nederlander is dinsdag in de Dominicaanse Republiek het doelwit geweest van een liquidatiepoging. De man werd zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis in toeristenplaats Las Terrenas, waar hij later werd aangehouden.

Het slachtoffer reed in een witte Hyundai Tucson toen hij door twee onbekende mannen op een scooter met vier kogels onder vuur werd genomen. Eén daarvan raakte de man, die daarbij de macht over het stuur verloor en op een Range Rover knalde. Van de schutters ontbreekt elk spoor.

Vervalste documenten

Toen de Dominicaanse politie de identiteit van het slachtoffer controleerde bleek hij onder de naam Margaret Soto Harvey Gerardo (44) een vervalst paspoort op zak te hebben.

Donderdag viel de Nationale Politie in samenwerking met het Openbaar Ministerie binnen in een woning van de man aan Terrazas del Atlántico. Daar werden verschillende paspoorten en identiteitsbewijzen van de man in beslag genomen. Bij verificatie door Interpol werd vastgesteld dat alle documenten vervalst waren en dat de ‘Costaricaan’ de Nederlandse nationaliteit heeft.

Gezocht door Interpol

Hij wordt in Nederland gezocht voor verschillende ernstige misdrijven en staat op de ‘rode lijst’ van Interpol. Om wie het gaat, is nog onduidelijk. Of de voortvluchtige Nederlander ook daadwerkelijk 44 is, is nog maar de vraag. Op de zogenoemde ‘rode lijst’ van Interpol staan geen Nederlanders van 44. Ook staan op de lijst verdachten die allang zijn aangehouden, zoals Saïd Razzouki en Erxinio L. De lijst is dus allesbehalve up-to-date.

Vuurwapen en munitie

In de woning van de Nederlander werden twee kluizen in beslag genomen, waarin een vuurwapen met munitie werd gevonden. Ook nam de politie onder andere vier paspoorten uit Costa Rica, vijf identiteitskaarten, een pruik, twee vervalste kentekenplaten, twee mobiele telefoons en twee horloges in beslag.

De Nederlander zit vast. Wanneer hij aan Nederland uitgeleverd wordt, is nog onduidelijk.

De Dominicaanse politie doet onderzoek naar de schutters van de liquidatiepoging. Over een motief is nog niets bekend.