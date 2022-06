Voortvluchtige Nederlandse kinderporno-verdachte opgepakt in Mexico Stad (VIDEO)

Connect on Linked in

In Mexico-Stad is zondag Nelson M. opgepakt. Hij wordt er in Nederland van verdacht de verboden pedofielenvereniging Martijn te hebben voortgezet en van bezit van 10.000 afbeeldingen met kinderporno. Hij was naar het buitenland gevlucht in afwachting van zijn proces. In april 2021 kreeg hij na vier maanden in voorarrest opheffing van zijn voorlopige hechtenis tot aan de inhoudelijke behandeling van zijn proces.

Een van de voorwaarden was dat hij in Nederland zou blijven. De arrestatie van de man uit Lelystad is in Mexico bekend gemaakt door het plaatselijke Openbaar Ministerie. De Nederlandse stichting Free a Girl heeft zich samen met de internationale organisatie Operation Underground Railroad ingezet om M.’s arrestatie mogelijk te maken.

Nelson M. werd in 2020 in Nederland gearresteerd nadat de Hoge Raad de organisatie Martijn, die hij leidde, in 2014 illegaal had verklaard.