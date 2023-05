Voortvluchtige Pool (35) in Beverwijk opgepakt

Connect on Linked in

De politie heeft donderdag op verzoek van het FAST-team in Polen een 35-jarige Poolse man in een woning in Beverwijk aangehouden. Hij wordt door de Poolse politie en justitie verdacht van een in 2009 gepleegde moordpoging, diefstal, handel in meerdere grote hoeveelheden synthetische drugs, bedreiging en deelname aan de georganiseerde misdaad. Hij kan daarvoor 25 jaar celstraf krijgen.

Opsporingsverzoek

In september vorig jaar deed de Poolse politie een internationaal verzoek om de man op te sporen en aan te houden. Het Fugitive Active Search Team Nederland (FASTNL) kwam de voortvluchtige verdachte op het spoor na intensief rechercheonderzoek. Dit leidde naar een woning in Beverwijk waar hij mogelijk verbleef.

Vluchtpoging

Toen de politie het pand binnenviel ondernam de man een vluchtpoging. Volgens de NOS sprong hij vanaf de eerste verdieping via het balkon naar beneden en verwondde hij daarbij zichzelf. Nadat de man wegrende schoot de politie met bean-bags (zakjes met loden kogels) om hem te arresteren. Bij de man zijn een vuurwapen en een valse identificatiekaart aangetroffen en in beslag genomen.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie zet een procedure in gang om de man over te leveren aan Polen.