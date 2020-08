Voortvluchtige Pool opgepakt in Amsterdam

Connect on Linked in

Een arrestatieteam van de politie heeft donderdagochtend in een Amsterdamse woning een 25-jarige man uit Polen aangehouden. De man wordt in Polen verdacht van het uitlokken van een liquidatie in 2014.

De Poolse autoriteiten hadden om zijn aanhouding verzocht. Al in 2015 kreeg FASTNL (Fugitive Active Search Team) het verzoek van Polen om hem aan te houden. Hij verbleef toen vermoedelijk al in Nederland maar door het gebruik van een valse identiteit bleef hij lang onder de radar.

Uiteindelijk wist de politie hem in een woning in Amsterdam te traceren. Omdat de man na de arrestatie zijn identiteit niet wilde prijsgeven zijn hem zijn vingerafdrukken afgenomen en die zijn vergeleken met die uit de Poolse database. Dit leverde een positieve match op.

De Pool zal naar Polen worden overgeleverd. Hij riskeert daar een gevangenisstraf van minimaal acht jaar tot levenslang.

In de Europese Unie opereert het European Network Fugitive Active Search Team (ENFAST) waar in Nederland FASTNL bij is aangesloten, dat onderdeel is van de landelijke eenheid van de Nationale Politie.