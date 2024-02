Voortvluchtige tbs’er (33) opgepakt in Tsjechië

Connect on Linked in

De voortvluchtige tbs’er Mouloud M., die op 7 februari is ontsnapt uit een kliniek in Groningen, is aangehouden in Tsjechië. De Tsjechische politie hield hem maandagochtend aan tijdens een controle in de plaats Kadan. Het Nederlandse Openbaar Ministerie zal Tsjechië om overlevering van de man vragen.

FASTNL

De 33-jarige psychotische tbs’er Mouloud M. uit Enschede verbleef in de Van Mesdagkliniek in Groningen, waar hij tijdens begeleid verlof wist te ontkomen. Daarop begon een zoektocht van FASTNL, het Fugitive Active Search Team van de Nederlandse politie. Ook werd er een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd.

Foto

De politie gaf in tv-programma Opsporing Verzocht een foto vrij van de ontsnapte M., die op 7 februari voor het laatst gezien werd in de buurt van het Sterrebos in Groningen.

Veroordelingen

Volgens het AD werd Mouloud M. in 2020 veroordeeld voor het mishandelen van een maatschappelijk werker in Amsterdam en voor het met de dood bedreigen van zijn behandelend arts in Utrecht.

M. zat in de Van Mesdagkliniek voor een veroordeling in Duitsland in 2017. Daar maakte hij zich onder meer schuldig aan meerdere pogingen tot doodslag, bedreigingen en vernielingen.