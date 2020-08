Voortvluchtige tbs’er aangehouden op Texel

Connect on Linked in

Een al weken voortvluchtige tbs’er is opgepakt op Texel. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Henk E. (61) werd al sinds 4 juli gezocht. Hij ontsnapte toen tijdens zijn verlof van tbs-kliniek De Blink in Rotterdam.

E. werd als gevaarlijk ingeschat. Hij is bovendien verslaafd aan alcohol.

E. pleegde afpersingen, overvallen, inbraken en hield ook een keer iemand gegijzeld. In 1998 kreeg hij zes jaar cel met tbs. Toen hij zich onttrok in juli zat hij in de laatste fase van zijn tbs-traject in een resocialisatiehuis.

Hij vluchtte eerst naar Zeeland. In Zoutelande is hij gezien toen hij bij een vakantiewoning wilde inbreken. Afgelopen maandag probeerde hij volgens de politie een Aldi-supermarkt in Den Helder te overvallen. Met een onbekende buit wist hij te ontkomen.