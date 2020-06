Voortvluchtige tbs’er opgepakt in Limburg

Connect on Linked in

Een tbs’er die een maand lang voortvluchtig was is aangehouden, zo meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om de 44-jarige Hendrik M. uit Geleen. Hij meldde zich op 8 mei niet terug nadat hij onbegeleid boodschappen deed, vanuit de FPA Assen. De man is in de nacht van woensdag rond 00.45 aangehouden in de omgeving van Roermond.

M. werd gecontroleerd door de politie omdat de auto waarin hij reed onverzekerd was.

M. heeft een strafblad voor inbraken, geweldsdelicten en verkrachtingen. In 2002 kreeg hij tbs opgelegd voor een urenlange verkrachting van een jonge vrouw. Hij wist in 2006 te ontsnappen uit een tbs-instelling.

In 2016 was hij weer op vrije voeten. Hij dwong toen een 78-jarige man om midden in de nacht met zijn bestelbusje naar een afgelegen plek langs de A2 bij Den Bosch te rijden. De man werd ernstig mishandeld en M. liet hem daar achter, daarop kreeg hij opnieuw tbs. Maar in 2016 wist hij weer weg te komen. In de Belgische plaats Visé werd hij weer ingerekend.

M. kon op onbegeleid verlof omdat het risico op recidive als laag werd ingeschat.