Voortvluchtige tbs’er terug in Nederland

De voortvluchtige tbs-er Sherwin Benshomin W., die twee weken geleden in Spanje werd opgepakt, is in Nederland gearriveerd. De man werd op verzoek van het Openbaar Ministerie overgeleverd. Vrijdagmiddag kwam hij aan op Schiphol.

Hij zal worden overgedragen aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De 27-jarige W. werd op 24 februari 2023 in de omgeving van Murcia aangehouden in een gecoördineerde actie tussen FAST (Fugitive Active Search Team) Nederland en Spanje. Hij ontsnapte in juni vorig jaar uit de Pompekliniek in Nijmegen. Daar zat hij een straf uit voor onder meer een gewapende overval waarbij een slachtoffer om het leven kwam.