Ontsnapte tbs’er Sherwin W. (27) in Spanje opgepakt

De voortvluchtige tbs’er Sherwin W. (27) is in Spanje opgepakt. Dat meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. W. werd in de omgeving van Murcia (Zuidoost-Spanje) opgespoord en aangehouden tijdens een gezamenlijke actie tussen het Nederlandse FASTNL-team en het Spaanse FAST-team.

Slijptol

Sherwin W. ontsnapte op 21 juni 2022 uit de Pompekliniek in Nijmegen. Samen met medegedetineerde Luciano D. wist hij door een gat in het hekwerk te ontsnappen. Een derde persoon had dat gat in het hek geslepen. De drie reden weg in een witte Volkswagen Golf.

Luciano D. werd negen dagen later aangehouden bij een tankstation langs de A12 in de buurt van Den Haag, samen met een metgezel. Na onderzoek bleek volgens de politie dat deze metgezel de man was die bij de ontsnapping had geholpen: Mamuka K. Die had bij de Pompekliniek met een slijptol het gat in het hek gemaakt. Hij is in oktober veroordeeld tot twee jaar cel na een eis van vier jaar.

Tweevoudig moordenaar

Sherwin W. werd in 2019 veroordeeld tot 5,5 jaar gevangenisstraf en tbs voor een dubbele afpersing en een gewapende overval in Tilburg waarbij de 48-jarige Mick Pitaj werd doodgeschoten. De tbs’er had eerder al iemand om het leven gebracht. In 2012 stak hij de 22-jarige Railyson Mathilda dood in Delft. W. was toen pas 16 jaar oud. Hij kreeg 1,5 jaar cel en jeugd-tbs.

Nationale Opsporingslijst

Na zijn ontsnapping uit de Pompekliniek werd de Rotterdammer in november op de Nationale Opsporingslijst geplaatst.

In de intensieve zoekactie naar Sherwin W. werd volgens het OM samengewerkt met onder meer Duitsland, België en Spanje. Het OM gaat Spanje vragen de man over te leveren aan Nederland.