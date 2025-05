Voortvluchtige Tilburger die bij inval door dak viel 2,5 jaar cel in voor drugshandel en witwassen

Vlucht De man werd op 14 april 2024 bij een inval in zijn woning aan de Haydnstraat gearresteerd. De bewoner probeerde tevergeefs te ontsnappen door via een raam het dak op te vluchten, waarbij hij door het dak bij de buren viel en tijdens de val gewond raakte. Tijdens die vlucht verloor hij gesealde pakketten drugs en een pakket met geld.

De politie hield de man vervolgens aan en bracht hem voor behandeling naar het ziekenhuis. Hierna werd hij voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht.

8,5 kilo drugs

In de woning aan de Haydnstraat namen agenten een flinke hoeveelheid hard- en softdrugs in beslag. In zijn jas en broek worden forse bedragen contant geld aangetroffen. In totaal ging het om 8 kilo cocaïne, 275 gram heroïne, ruim 600 gram softdrugs en een geldbedrag van ongeveer 15.000 euro. Verder nam de politie twee auto’s in beslag.

Dealen

De hoeveelheden drugs, de verpakking van een deel van die drugs in meer dan 6000 gripzakjes met een gebruikershoeveelheid, het aantreffen van versnijdingsmiddel en het bezit van forse contante geldbedragen in coupures van 50, 20 en 10 euro, vormen voor de rechtbank een indicatie dat de Tilburger zich ook bezig heeft gehouden met het dealen van harddrugs.

Strafblad

De man was voortvluchtig omdat hij nog een celstraf van bijna 1,5 jaar open had staan. Uit zijn strafblad blijkt dat hij op 7 februari 2022 is veroordeeld voor soortgelijke delicten tot een gevangenisstraf van twee jaar.

Alles afwegend komt de rechtbank tot het oordeel dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 2,5 jaar passend en geboden is, met aftrek van voorarrest.