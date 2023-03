‘Voortvluchtige V. verbleef een maand lang in een auto’

Connect on Linked in

De voortvluchtige “Lucky”, Minh Nghia V. (49), heeft in de maand dat hij zich schuil hield voor de politie in een gehuurd busje geleefd. Dat bericht De Telegraaf op basis van ‘bronnen rondom het opsporingsonderzoek’. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam wilde niet op vragen van de krant ingaan.

Parkeerplaats

De recherche denkt dat Lucky op zaterdagmiddag 21 januari op de parkeerplaats bij een winkelcentrum in Zwijndrecht zijn ex-schoonmoeder en zijn ex-vriendin Anneke doodschoot en levensgevaarlijk verwondde. De politie zette vanaf die dag een klopjacht op hem in.

De politie kon vaststellen dat Lucky in de buurt van Rotterdam verbleef omdat hij zo nu en dan zijn telefoon enige tijd aanzette en daarmee locatiedata prijsgaf. Rechercheurs vermoedden dat hij zich in de omgeving van Schiedam moest bevinden. Een eenheid van politie en Defensie, van de Dienst Speciale Interventies (DSI), bivakkeerde alvast in die omgeving om snel te kunnen ingrijpen.

Herkend

Iemand zou Lucky op de dag van zijn arrestatie hebben herkend in een supermarkt in Schiedam en de politie hebben gealarmeerd. Niet lang daarna werd V. klemgereden in zijn auto op de Kethelbrug in Schiedam. Hij zag er volgens de bronnen van De Telegraaf onverzorgd uit bij zijn arrestatie. Het was duidelijk dat hij in de auto had geslapen. In het busje lag een vuurwapen met enkele kogels erin.

Spijt

V. heeft via een advocaat laten weten dat hij spijt heeft van zijn daad. Na zijn arrestatie heeft hij direct bekend. V. heeft verder verklaard dat hij niet op de vlucht was voor de politie, maar dat hij geld en verzorging wilde regelen voor zijn gewonde ex-partner, om zich daarna aan te geven.

Op 22 mei is er een eerste voorbereidende zitting bij de rechtbank in Rotterdam in de zaak tegen V..