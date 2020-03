Vorig jaar voor 60 miljoen aan stroom gestolen

Connect on Linked in

Illegale wietkwekers hebben vorig jaar bij elkaar voor ongeveer 60 miljoen euro aan stroom gestolen, volgens een schatting van de koepel van netbeheerders, Netbeheer Nederland.

30.000 kwekerijen

In 2019 zijn 2.300 kwekerijen opgerold die voor 114 miljoen kilowattuur (kWh) aftapten. Dat was meer dan in 2018 terwijl er in 2019 juist minder kwekerijen met marihuanaplanten werden gepakt. In 2018 waren dat er 2.600.

Netbeheer Nederland zegt dat er in Nederland waarschijnlijk zo’n 30.000 kwekerijen zijn. Die gebruiken jaarlijks zo’n 1 miljard kWh illegaal aan elektriciteit ter waarde van 60 miljoen euro. Dat is meer dan alle huishoudens in een stad als Rotterdam in een jaar verbruiken.

Gevaarlijk

Wietkwekerijen worden vaak illegaal en ondeskundig aangesloten op het energienet en de elektrische installatie in het pand zit vaak amateuristisch in elkaar. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties, vooral omdat het stroomverbruik hoog en langdurig is (12 tot 18 uur per dag). Door oververhitting van (slecht aangelegde) installaties kan kabelisolatie smelten en kunnen kortsluiting en brand ontstaan.

Kwekerijen worden niet alleen in afgelegen loodsen of boerenschuren ingericht, maar ook in woonwijken, huur- en koophuizen, flats en appartementen.

Netbeheerders (en hun klanten) draaien op voor ongeveer 60 miljoen euro aan kosten voor de gestolen stroom en bovendien loopt de overheid rond de 135 miljoen euro aan belastinginkomsten mis.