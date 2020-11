Vrachtwagen met drugsafval in brand gestoken

Connect on Linked in

In een landelijk gebied bij Deurne is op de late maandagavond een vrachtwagen vol met drugsafval door de brandweer geblust. De vrachtwagen stond op een verlaten zandweggetje in het bos tussen Helmond en Deurne.

In de vaten zaten sterke zuren, die waarschijnlijk zijn gebruikt in een lab waar synthetische drugs zijn gemaakt. Nadat de vrachtwagen is geruimd moet misschien een stuk grond worden afgegraven omdat de bodem verontreinigd is.

De politie gaat ervan uit dat de vrachtwagen in brand werd gestoken om sporen te wissen.