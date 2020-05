Mobiel methlab in vrachtwagen op de A12

Connect on Linked in

De politie heeft maandag op de A12 bij Arnhem een vrachtwagen in beslag genomen die een bijna compleet drugslab vervoerde.

Zoete geur

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen omstreeks 15.30 op de A12 in de richting Ede een vrachtwagen rijden die in de politiesystemen al eens eerder was opgevallen in een verdachte situatie. De agenten gaven de bestuurder van de vrachtwagen een stopteken waarna op de verzorgingsplaats “De Schaars” een controle plaats vond.

Bij controle van de laadruimte van de wagen zagen de agenten allerlei attributen die worden gebruikt in een drugslab. Naast allerlei vaten en jerrycans stonden er ook vaten, ketels en andere chemische apparatuur waarmee labs voor synthetische drugs doorgaans zijn ingericht. Om de vrachtwagen hing een bekende zoete geur die vaak in een drugslab hangt.

De 40-jarige chauffeur uit Beuningen werd daarna aangehouden.

LFO

Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie kwamen ter plaatse om de inventaris te registreren en alles veilig af te voeren. Het bleek om een bijna compleet methamfetamine lab te gaan.

Er lag ook een partij afval en een hoeveelheid methamfetamine. Volgens de politie was het lab was al in productie geweest en werd het verplaatst.

Bij de chauffeur is ook een zogenaamde gsm-jammer gevonden. Een gsm-jammer is een apparaat dat wordt gebruikt om te voorkomen dat mobiele telefoons signalen kunnen ontvangen van een gsm-mast. Het bezit van een dergelijk apparaat is in Nederland verboden. De politie is een onderzoek begonnen naar de eigenaren van het lab.