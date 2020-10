‘Vrachtwagenchauffeur wist niks van cocaïne’

Connect on Linked in

Politie en Douane in Antwerpen hebben vorige week 1,3 ton cocaïne onderschept in de haven, zo meldt de Gazet van Antwerpen. De vrachtwagenchauffeur die de container vervoerde, een 30-jarige man uit Schilde (B), werd opgepakt. Hij zegt helemaal niets te weten van de drugs.

De 30-jarige Don N. (30) reed vorige week dinsdag ’s ochtends kaai 913 op met zijn trekkeroplegger om een container op te halen. Omdat er op de vrachtwagen reproducties van geschrapte nummerplaten hingen, kwamen politie en douane-ambtenaren ter plaatse voor een controle.

In de bewuste container bleken tot twintig sporttassen te zitten, die waren gevuld met cocaïne. In totaal ging het om 1.374,80 kilo cocaïne. De chauffeur is gearresteerd. Zijn advocaat zegt dat de man niet op de hoogte was van de drugs in de container. Hij zou de opdracht via internet hebben gekregen, voor 95 euro.

De raadkamer van de rechtbank heeft inmiddels zijn gevangenhouding met een maand verlengd.