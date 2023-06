Vragen over gewelddadige woningoverval in Tilburg

Connect on Linked in

In Tilburg is in de nacht van vrijdag op zaterdag een groep gemaskerde mannen een woning binnengedrongen en heeft de aanwezigen daar ernstig mishandeld. Volgens de politie gebeurde dat aan het Pater van den Elsenplein. De politie zegt dat er ‘veel onduidelijk’ is over de overval.

Geen spullen meegenomen

Er zijn mogelijk vier mannen in de woning geweest. De bewoners zijn ‘flink’ mishandeld en zijn naar een ziekenhuis overgebracht. Zo op het eerste oog zijn er geen spullen meegenomen, aldus de politie.

De melding over de overval kwam bij de politie binnen om 02.45.

Gevochten

De slachtoffers zijn er zo ernstig aan toe dat er pas later aangifte zal worden gedaan.

Het mannelijke slachtoffer heeft met de mannen gevochten waardoor ze mogelijk gevlucht zijn zonder buit. Getuigen hebben de mannen mogelijk in de omgeving zien rennen en geven aan dat ze misschien in een auto zijn gestapt.