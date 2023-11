Vrijspraak: crimineel gebruik cryptofoon niet bewezen

Connect on Linked in

De rechtbank in Den Haag heeft een verdachte vrijgesproken, omdat ze niet bewezen vindt dat hij de persoon was die het in gesprekken via een crypto-telefoon had over drugshandel.

door Joost van der Wegen

Handel

Justitie vond dat de verdachte zich schuldig had gemaakt aan de handel in cocaïne, MDMA, crystal meth en GHB, over een perioden van drie jaar. In chats via de versleutelde server Sky ECC kon de politie ook lezen dat de eigenaar van het account ook grotere partijen inkocht. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste hiervoor een gevangenisstraf van 28 maanden.

Raadsvrouw Deen uit Den Haag eiste eerder vrijspraak voor haar cliënt.

Verwijzing

De rechtbank stelt nu vast dat de accounts van de verdachte waren, omdat hij het onder meer had over een motor die zijn partner op naam had staan. Ook klopte een verwijzing naar een poort, met het adres waar de verdachte woont.

Maar de rechtbank ziet ook dat een paar account-namen die het uiterlijk van de gebruiker uitdrukken, niet overeenkomen met zijn uiterlijk. Namelijk een witte man met een slank postuur. Ook zijn er een aantal chats in het Pools, terwijl de verdachte geen Pools spreekt. Ook zat hij niet in Spanje, op het moment dat iemand op het account meldt dat hij daar is.

Vrijspraak

De rechtbank heeft dan ook een vrijspraak uitgesproken van voorbereidingshandelingen voor de handel in drugs, via Sky-accounts. Ze kan niet ‘buiten redelijke twijfel’ vaststellen dat alleen de verdachte de gebruiker is geweest van Sky-accounts, waardoor ‘niet kan worden bewezen dat de verdachte ook de gebruiker was van de accounts op de momenten dat er over drugshandel werd gesproken’.

Lees hier de uitspraak.