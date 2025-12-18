18 december 2025

Vrijspraak in hoger beroep voor mislukte liquidatiepoging op Ahmet G.

Het gerechtshof Amsterdam heeft donderdag drie mannen vrijgesproken van de moordpoging op crimineel Ahmet G., zijn dochter en (ex-)partner in Amstelveen op 16 maart 2019. Ook de rechtbank sprak de verdachten eerder vrij. Het Openbaar Ministerie ging daartegen in hoger beroep. Ook twee andere verdachten zijn vrijgesproken van de voorbereidingen van de moord, maar zij krijgen wel celstraffen voor deelname aan een criminele organisatie.