18 december 2025

Vrijspraak in hoger beroep voor mislukte liquidatiepoging op Ahmet G.

Het gerechtshof Amsterdam heeft donderdag drie mannen vrijgesproken van de moordpoging op crimineel Ahmet G., zijn dochter en (ex-)partner in Amstelveen op 16 maart 2019. Ook de rechtbank sprak de verdachten eerder vrij. Het Openbaar Ministerie ging daartegen in hoger beroep. Ook twee andere verdachten zijn vrijgesproken van de voorbereidingen van de moord, maar zij krijgen wel celstraffen voor deelname aan een criminele organisatie.

Op 16 maart 2019 werd Ahmet G. door twee mannen beschoten voor zijn woning in Amstelveen, toen hij met zijn (ex-)partner en dochter thuiskwam. G. werd in zijn rechterbeen geschoten. Zijn dochter werd geraakt in haar linkervoet. Eén van de twee schutters probeerde om de (ex-)partner van G. neer te schieten, maar zijn wapen functioneerde niet. De schutters zijn na de aanslag gevlucht. 

