Vier arrestaties voor liquidatiepoging op Ahmet G. in Amstelveen

De politie heeft woensdag vier mannen aangehouden vanwege de liquidatiepoging van Ahmet G. op 16 maart 2019 in Amstelveen. Het gaat om drie Rotterdammers en een man uit Zoetermeer in de leeftijd van 27 tot 42 jaar. Bij een van hen trof de politie tijdens de aanhouding een vuurwapen en een patroonhouder met munitie aan.

De toen 55-jarige Turks-Amsterdamse drugshandelaar werd op de bewuste middag met zijn 17-jarige dochter beschoten toen zij met de auto thuis aankwamen. Ze raakten gewond. De aanslag mislukte omdat het wapen van de schutter blokkeerde.

Een vuurwapen dat werd gericht op de eveneens aanwezige ex-vrouw van Ahmet G. weigerde. De vrouw viel een van de schutters aan en probeerde hem weg te duwen. G. en zijn dochter moesten met schotwonden worden overgebracht naar het ziekenhuis.

Afrekening

De aanslag werd uitgevoerd door twee mannen met vuurwapens, die wegvluchtten in een donkere auto. Dat voertuig was vermoedelijk gestolen en voorzien van een vervalst kenteken. Uit rechercheonderzoek bleek dat de moordpoging in opdracht was uitgevoerd als afrekening in het criminele milieu.

De vier verdachten die woensdag zijn opgepakt, zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Amsterdam. Zij zijn voor twee weken in bewaring gesteld.

Boterhamzakjes met coke

Bij de doorzoeking van de woningen van het viertal is beslag gelegd op enkele tientallen mobiele telefoons, een computer, scherpe patronen, drie boterhamzakjes met in totaal 250 gram cocaïne, een duur horloge en een paar duizend euro aan contant geld.

Justitie denkt dat Patrick van M. (35) en Rosello van T. (46) G. gedurende ruim een jaar voor de aanslag hebben geobserveerd. Zij stonden in augustus 2020 voor de rechter, maar werden in maart dit jaar vrijgelaten.

Ahmet G. werd in oktober 2020 veroordeeld tot 33 maanden celstraf voor lidmaatschap van een criminele organisatie, witwassen en valsheid in geschrifte.