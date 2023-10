Vrijspraak voor 4022 kilo coke na vormfout in dagvaarding OM

Connect on Linked in

Twee mannen die in Suriname vastzaten in verband met de smokkel van 4022 kilo cocaïne naar Nederland, zijn vrijgesproken. Een kantonrechter besliste maandag dat het Openbaar Ministerie een fout in de dagvaarding heeft gemaakt door ‘21 augustus 2022’ op te geven als de dag waarop de twee verdachten het delict hebben gepleegd, terwijl de feitelijke smokkel exact een jaar eerder was. Dat schrijft Key News.

22 sporttassen

Het duo, truckchauffeur Rohied J. en havenmedewerker Rudy B., zat sinds september vorig jaar vast voor hun vermeende betrokkenheid bij de grote cocaïnevangst in Nederland een jaar eerder. De Nederlandse douane ontdekte de drugs in de nacht van 16 op 17 september 2021 in de Rotterdamse haven. De coke – verdeeld over 22 sporttassen – zat verborgen tussen een lading houtblokken in een container die vanuit de Jules Sedney Haven in Suriname was verscheept. De container was bestemd voor een bedrijf in Polen. De drugs had een geschatte straatwaarde van ruim 301 miljoen euro.

Nadat het OM in Nederland het OM in Suriname inlichtte over de vondst, leidde het onderzoek naar de twee verdachten. Beide mannen werden aangeklaagd voor deelname aan een criminele organisatie, uitvoer van cocaïne en valsheid in geschrifte.

Verkeerde datum

Kantonrechter Danielle Karamatali oordeelde maandag echter dat het OM een niet meer te corrigeren fout in de dagvaarding heeft gemaakt door ‘21 augustus 2022’ op te geven als de dag waarop de mannen het feit hebben gepleegd, terwijl de feitelijke smokkel een jaar eerder was, namelijk op ‘21 augustus 2021’.

Beide mannen zijn door de vormfout op alle aanklachten vrijgesproken. De rechter heeft beslist dat Rohied J. zijn in beslag genomen vrachtwagen terugkrijgt. Ook moeten beide verdachten hun mobiele telefoons terugkrijgen.