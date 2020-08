Vrijspraak voor een van de grootste kluisroven in Nederland ooit

Connect on Linked in

Goudhandelaar Ron Schouten (62) uit de Hoeksche Waard is door justitie vrijgesproken van betrokkenheid bij een van de grootste kluisroven uit de Nederlandse geschiedenis. In december 2019 werd bekend dat tussen de 20 en 40 miljoen euro aan goud(staven) gestolen waren uit een kluis van Safe Deposit Nederland (SDN) in Rotterdam. De eigenaren van SDN vertrokken in januari 2019 al naar Dubai en worden door justitie als hoofdverdachten gezien in de zaak.

De goudroof werd pas in december 2019 ontdekt toen de eigenaar zijn goud wilde verhandelen. In de kluizen van SDN werden voorraden edelmetalen voor particulieren en bedrijven bewaard. De kluizen bevonden zich in de kelder van het gebouw waar voorheen de Hollandsche Bank Unie (HBU) gevestigd was.

Zwaarbewapende agenten

Medio december vorig jaar deed de politie uitgebreid onderzoek in het voormalige HBU-gebouw aan de Rotterdamse Coolsingel. Buiten stonden zwaarbewapende agenten. Het onderzoek richtte zich met name op de bedrijven TOV Hazel en Safe Deposit. TOV Hazel deed onder meer de aankoop van edelmetalen voor vermogende klanten. Safe Deposit Nederland was verantwoordelijk voor de opslag van onder meer die aankopen.

Onschuldig

In het onderzoek werden twee verdachten aangehouden. Begin maart 2020 arresteerde de politie een man die volgens justitie één van de helpers bij de goudroof zou zijn geweest. Op 17 december 2019 werd Ron Schouten (toenmalig bestuurder van TOV Hazel) aangehouden als verdachte van betrokkenheid bij de goudroof. Hij werd kort na zijn arrestatie vrijgelaten, maar bleef verdachte in het onderzoek. Het Openbaar Ministerie heeft zijn zaak nu geseponeerd. Uit politieonderzoek blijkt dat hij onschuldig is. Hij zal niet worden vervolgd en krijgt een schadevergoeding.

Schouten’s advocaat Michiel Kuyp laat in een reactie weten: “Cliënt heeft direct na de ontdekking van de goudroof in oktober 2019 zelf contact gezocht met de Nederlandse politie en de roof gemeld. De politie had in eerste instantie geen interesse in de zaak. In opdracht van Schouten is vervolgens een diepgravend onderzoek ingesteld. Dat juist híj ruim twee maanden later werd aangehouden is onbegrijpelijk en kwalijk. Er is en was geen enkele aanwijzing dat cliënt bij de roof bij het zusterbedrijf betrokken zou zijn geweest. Dat ziet het Openbaar Ministerie nu ook in. Cliënt hoopt dat de daders spoedig zullen worden opgespoord.

‘Inside job’

Volgens ingewijden was de roof een ‘inside job’. Er werden geen inbraaksporen aangetroffen. Het edelmetaal zou in de kluis zijn vervangen door andere materialen. Volgens justitie beschikten de twee hoofdverdachten over extra toegangspasjes tot de zwaarbewaakte kluizen. Deze twee voormalige eigenaren van Safe Deposit Nederland en TOV Hazel zouden al sinds januari 2019 in Dubai verblijven.