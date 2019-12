Vrijspraak voor gestolen klokkie van een ton

Connect on Linked in

Miljardair Ronnie Rosenbaum (rechts op de foto) werd begin dit jaar beroofd van zijn Patek Philippe horloge ter waarde van 110.000 euro. De twee verdachten die er afgelopen zomer voor werden aangehouden, zijn nu door de rechtbank Amsterdam vrijgesproken.

Roofoverval

Rosenbaum parkeerde zijn Rolls Royce pal voor de ingang van het Apollo hotel in Amsterdam-Zuid, toen twee mannen hem overmeesterden en tegen de grond werkten. Ze hadden het voorzien op het peperdure horloge van de vastgoedmiljardair. De politie startte een groot onderzoek naar meerdere overvallen en berovingen waarbij horloges buit waren gemaakt, onder de naam 13Pellea.

Tapgesprekken

In juli werden er twee mannen opgepakt. Hun telefoons maakten op het moment van de roof contact met een basisstation in de buurt van het Apollo hotel. Uit tapgesprekken viel op te maken dat de twee verdachten met de roof te maken hadden. Bovendien reed de vader van één van de verdachten in dezelfde auto die bij de roof werd gebruikt.

Te mager

De rechter vond het bewijs te mager. Het kenteken van de vermeende vluchtauto is niet te zien, waardoor het niet zeker is of deze bij de roof is gebruikt. De tapgesprekken waren ‘van horen zeggen’, overweegt de rechtbank. Het is nog niet bekend of het OM in hoger beroep gaat.

Hier het vonnis.