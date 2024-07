Vrijspraak voor Satudarah-kopstukken in afpersingszaak

Connect on Linked in

De rechtbank in Maastricht heeft woensdag vier kopstukken van de voormalige motorclub Satudarah vrijgesproken van afpersing van een lid van de club. De officier van justitie had tegen de verdachten 20 maanden cel geëist.

Een van de verdachten is de 54-jarige Paul “Olla” M., destijds een vooraanstaande figuur binnen de sinds 2019 in Nederland verboden Satudarah MC.

De gebeurtenissen speelden zich af op 15 maart 2016. Het slachtoffer werd onder valse voorwendselen naar het clubhuis in Hoensbroek gelokt. Omdat hij kritiek zou hebben geleverd op de leiding van de club werd hem een boete van 60.000 opgelegd. Nadat hij weigerde te betalen werd zijn Volkswagen Polo afgepakt.

Op camerabeelden is goed te zien dat alle betrokkenen aanwezig zijn in het clubhuis, en ook dat ze kennelijk naar een afgescheiden ruimte gaan. Daar heeft volgens het Openbaar Ministerie de afpersing plaatsgehad.

Maar de rechtbank zegt niet te kunnen vaststellen wat er zich in die ruimte precies heeft voorgedaan. Camera’s hebben dat niet vastgelegd. Dat betekent dat het enige echte bewijs komt van de verklaringen van het slachtoffer.

De rechtbank vindt dat er in die verklaringen te veel ‘inconsistenties’ zitten.

Er is te veel twijfel over wie nu degenen zouden zijn die het slachtoffer hebben afgeperst en in welke mate deze personen individueel hebben bijgedragen aan de afpersing.

Op de exacte rolverdeling van de personen wordt in de aangifte niet ingegaan. In plaats daarvan spreekt het slachtoffer veelvuldig over ‘ze’, en twee of meerdere ‘mannen’ of ‘personen’.

De verklaringen zijn ook wisselend van inhoud. Zo wijkt de verklaring bij de rechter-commissaris nogal af van wat er bij de politie is gezegd.

Al met al ziet de rechtbank te weinig bewijs tegen de verdachten.

Het vonnis.