Vrijspraak voor schietpartijen in Almere en Amsterdam

Een 22-jarige man uit Amsterdam is in Lelystad door de rechtbank Midden-Nederland vrijgesproken van betrokkenheid bij twee schietpartijen in Almere en Amsterdam in mei vorig jaar. Hij kreeg wel tien maanden cel voor verboden wapenbezit. Deze straf is veel lager dan de negen jaar die de officier van justitie in deze zaak had geëist. Het doelwit van de schietpartijen bleef ongedeerd in Almere. In Amsterdam werd iemand in zijn been geschoten.

(beeld uit archief)

Deurbelcamera

Op beelden van een deurbelcamera van rond het tijdstip van de schietpartij in Almere, op 4 mei 2020, is te zien dat een persoon voorbij loopt, dat zou mogelijk de schutter zijn. Het dna op de hulzen op de plaats-delict matcht met het dna van de verdachte. Drie weken later, op 23 mei, vindt er opnieuw een schietpartij plaats, dit keer in Amsterdam. Hierbij is een man in zijn been geschoten en is (mogelijk) hetzelfde wapen gebruikt als bij de schietpartij in Almere. Na de schietpartij in Amsterdam wordt op straat de telefoon van de verdachte gevonden.

Postuur

Volgens de rechtbank kan niet bewezen worden dat de verdachte de schutter was in Almere en Amsterdam. Hij wordt daarom vrijgesproken van twee keer poging moord. Als al kan worden vastgesteld dat de persoon die op de camerabeelden te zien is de schutter is, kan gelet op de verschillen in huidskleur en postuur niet worden geconcludeerd dat het om de verdachte gaat, vindt de rechtbank.

Dat zijn dna op de hulzen is aangetroffen, komt volgens de verdachte doordat hij een filmpje heeft gemaakt van het wapen en hierbij de patronen uit de houder heeft gehaald. Deze video is ook op zijn telefoon aangetroffen. Over zijn gevonden telefoon verklaart verdachte dat hij die is kwijtgeraakt tijdens de nacht dat ook de schietpartij in Amsterdam plaatsvond. Dit wordt bevestigd door een getuige.

Die verklaring vindt de rechtbank niet zonder meer onbegrijpelijk. Uit het dossier blijkt niet waar precies en onder welke omstandigheden de telefoon van verdachte is aangetroffen. Dat de kogels van de schietpartij in Amsterdam (mogelijk) zijn afgevuurd met hetzelfde wapen als in Almere noemt de rechtbank opvallend, maar bewijst toch niet dat de verdachte de schutter is geweest.

Wapenbezit

De rechtbank veroordeelt de man wel voor verboden wapenbezit. Hij heeft zelf verklaard dat hij een wapen had. Ook zijn er op zijn telefoon video’s aangetroffen waarop vuurwapens te zien zijn. Bij het opleggen van de straf heeft de rechtbank gekeken naar soortgelijke zaken. Daarin worden doorgaans gevangenisstraffen van 8 maanden opgelegd. De rechtbank kiest er in deze zaak voor om een gevangenisstraf van 10 maanden op te leggen. Omdat de verdachte actief was in het criminele milieu moet hij hebben geweten dat het bij hem gevonden wapen een rol heeft gespeeld of zou kunnen spelen bij criminele activiteiten. Ook moet hij een eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraf van vier weken alsnog uitzitten.

Het vonnis.