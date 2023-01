Vrijspraken in cocaïnezaak na eisen tot 6,5 jaar: verdachten wisten niks van inhoud container

Connect on Linked in

De Rotterdamse rechtbank heeft woensdag na een klein uur beraad twee verdachten, tegen wie – voor onder meer invoer van cocaïne – jarenlange celstraf was geëist, helemaal vrijgesproken en direct in vrijheid gesteld. Dat gebeurde meteen na de inhoudelijke behandeling van de zaak. De rechtbank oordeelde dat niet bewezen is dat de twee kennis hadden van de 1.350 kilo cocaïne die bij hen in een container in beslag werd genomen.

ANPR-hit

Op 27 september vorig jaar werd op de A15 een vrachtwagen met container geregistreerd door een camera van het ANPR-systeem dat langs alle grote wegen in is geïnstalleerd. Het kenteken was in de database ingevoerd, omdat het volgens de politie in verband te brengen zou zijn met zware criminaliteit. De reden daarvan werd echter niet in het dossier verantwoord.

Agenten kregen een melding van een ANPR-hit en volgden de combinatie naar een loods in Rotterdam waar de vrachtwagen achteruit de container naar binnenreed.

Geen vrachtpapieren

Agenten gingen over tot een check in het kader van de Wegenverkeerswet en de Wet wegvervoer goederen. Het chassis van de container had een Brits kenteken. De chauffeur kon geen vrachtpapieren overleggen en evenmin verklaren wie zijn opdrachtgever was. Chauffeur N. J. (46) zei tijdens de controle alleen dat hij door een onbekende persoon was gebeld en dat dit zijn eerste werkdag was. Zijn opdracht was om een container af te leveren in een loods in Rotterdam. Hij beriep zich later op advies van zijn advocaat op zijn zwijgrecht.

In de loods was een man aanwezig die later K. Z. (36) bleek te zijn. Z. was gevraagd om een container te helpen lossen.

De politie zegt op dat moment het vermoeden te hebben gekregen dat in de container drugs aanwezig was. Er bleek een arrestatieteam in de buurt te zijn die de container omsingelde. Toen de container was opengemaakt bleek er 1.350 kilo cocaïne in te zijn verstopt. Justitie denkt dat er eerder al 690 kilo naar de loods is vervoerd die niet is onderschept.

Geen wetenschap

Op de zitting woensdag eiste de officier van justitie tegen de chauffeur J. 6,5 jaar en tegen Z., die in de loods was, 6 jaar cel voor invoer in Nederland van de partij.

Advocaten Michel van Stratum en Haroon Raza vroegen vrijspraak. Ze betoogden dat hun cliënten geen wetenschap en beschikking hadden gehad over de partij cocaïne. Zij wezen de rechtbank ook op min of meer vergelijkbare gevallen die eerder ook tot vrijspraak hebben geleid.

De rechtbank deed niet pas na de gebruikelijke twee weken uitspraak. Al na een klein uur overleg in de raadkamer kwam ze direct met een mondeling vonnis. Er is geen bewijs dat de verdachten kennis en de beschikking hadden over de partij cocaïne. Het dossier gaf de rechtbank teveel ruimte voor twijfel.

Toeval

Volgens officier van justitie was de vangst van de cocaïne na de ANPR-hit toeval geweest.

De verdediging had zich afgevraagd hoe het mogelijk was dat er direct na de controle al een bewapend arrestatieteam bij de loods aanwezig bleek te zijn en stelde hier kritische vragen over aan de officier van justitie. Op de zitting zei de rechtbank dit ook opvallend te vinden. De officier erkende dat zij en het dossier niet alle vragen kon beantwoorden.