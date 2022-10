Vrouw (21) op luchthaven Suriname gepakt met 5.000 xtc-pillen en ‘sukru’

Print This Post

Een 21-jarige vrouw is zondagochtend aangehouden op de Johan Adolf Pengel luchthaven in Suriname voor drugssmokkel. De vrouw stond op het punt om het vliegtuig naar Brazilië te nemen. Tijdens een controle door de douane werden in haar bagage ruim 5.000 xtc-pillen en ruim een kilo ‘sukru’ (crystal meth) gevonden.

(Beeld uit archief)

Waterkant schrijft dat de vrouw en de drugs door de beveiliging van de luchthaven aan de politie zijn overgedragen. De vrouw zit vast. Het onderzoek in de zaak wordt voortgezet.

Sukru (crystal meth) is een drug die sinds enkele jaren opduikt in Suriname. De Surinaamse politie waarschuwde in 2018 voor de toen relatief nieuwe drug.