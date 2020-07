Vrouw (21) opgepakt na schietpartij in Apeldoorn (UPDATE)

Connect on Linked in

De politie heeft zondagnacht een 21-jarige vrouw uit Apeldoorn aangehouden voor betrokkenheid bij een schietpartij in de Apeldoornse wijk De Maten. Buurtbewoners aan de Markerichtersveld werden rond 02.10 opgeschrikt door knallen. Agenten troffen op een nabijgelegen parkeerplaats vier kogelhulzen aan.

De politie zette de parkeerplaats aan de Markerichtersveld ’s nachts af voor onderzoek. Volgens getuigen bevond zich in een woning nog ÊÊn persoon. Agenten traden niet veel later de woning binnen, maar daar troffen zij niemand aan.

Niet veel later kregen agenten een melding van een wit voertuig dat in Vaassen gesignaleerd was, het zou vermoedelijk dezelfde auto zijn die betrokken was bij de schietpartij. De politie hield daarop een 21-jarige vrouw uit Apeldoorn aan. Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij het schietincident en wapenbezit. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd. Het onderzoek gaat verder. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.