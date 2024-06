Vrouw (22) zwaargewond bij schietpartij in centrum Groningen

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in het centrum van Groningen is zondagochtend rond 06.00 een 22-jarige vrouw uit Groningen zwaargewond geraakt. Een 31-jarige man uit Delfzijl is als verdachte opgepakt.

Rademarkt

De schietpartij vond vanmorgen plaats aan de Rademarkt. Agenten die in de buurt waren hoorden een knal en gingen daarop af. Ter plaatse troffen zij een 22-jarige vrouw uit Groningen zwaargewond aan. Zij is overgebracht naar het ziekenhuis.

Vuurwapen

Vlak daarna werd in de buurt een 31-jarige verdachte uit Delfzijl aangehouden. Hij is overgebracht naar het cellencomplex en wordt verhoord. Er is een vuurwapen aangetroffen.

De politie is bezig met sporenonderzoek. Ook is met getuigen gesproken en zijn camerabeelden bekeken. Over de toedracht is nog niets duidelijk.