Vrouw (24) in Groningen overleden door politiekogel

In Groningen is zondagnacht een 24-jarige vrouw overleden nadat een agent op haar had geschoten. Het incident gebeurde in een woning aan de Helperzoom.

‘Dreigende situatie’

De politie kwam naar zeggen af op een melding van een dreigende situatie in de woning. Wat daar vervolgens gebeurde zegt de politie niet. Wel dat er rond 00.30 een situatie ontstond, waarbij een agent zich genoodzaakt voelde te schieten. De vrouw raakte zwaargewond en overleed kort daarna.

Rijksrecherche

De betrokken agenten raakten niet gewond. Op de plaats delict is uitgebreid onderzoek verricht. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak. Dat gebeurt altijd er iemand gewond of dodelijk geraakt is door een politiekogel.