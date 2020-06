Vrouw (30) doodgeschoten door ex in woning De Meern

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in een appartementencomplex in De Meern is zaterdagnacht een 30-jarige vrouw doodgeschoten. Volgens de politie gaat het om een misdrijf in de relationele sfeer. Een man werd direct na het incident gearresteerd. Volgens de politie gaat het om de ex van het slachtoffer.

De schietpartij vond rond middernacht plaats in een woning aan de Marketentsterlaan in De Meern. De politie heeft het hofje rond de woning afgezet en heeft uitgebreid onderzoek gedaan in en rond de woning. Na enkele uren werd de omgeving van de woning weer vrijgegeven.