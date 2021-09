Vrouw (34) doodgestoken in Den Bosch, man (31) opgepakt

Connect on Linked in

Bij een steekpartij aan het Ploossche Hof in Den Bosch is woensdagochtend rond 09.45 een 34-jarige vrouw uit Utrecht overleden. De politie heeft in de omgeving van de plaats delict een 31-jarige man aangehouden als verdachte. Het zou volgens de politie vermoedelijk gaan om een ruzie in de relationele sfeer.

Volgens Omroep Brabant liep de vrouw met een kinderwagen en werd ze wel 25 keer gestoken door de dader die haar ex zou zijn. Reanimatie van het slachtoffer mocht niet meer baten. De dader zou door omstanders zijn vastgehouden totdat de politie arriveerde en hem inrekende.

De politie en hulpdiensten rukten massaal uit. De recherche doet onderzoek naar het incident.