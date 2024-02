Vrouw (36) overleden na steekpartij in Eindhoven, twee mannen opgepakt

Connect on Linked in

Bij een steekpartij op de Pastoor Petersstraat in Eindhoven is zaterdagnacht rond 03.00 een 36-jarige vrouw zeer ernstig gewond geraakt. Zij is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis overgebracht waar ze in de loop van de nacht is overleden. Er zijn zondag twee mannen uit Eindhoven aangehouden, die zich onafhankelijk van elkaar bij de politie hadden gemeld.

Het slachtoffer een 36-jarige Turkse/Bulgaarse vrouw die waarschijnlijk in Eindhoven verbleef, zo meldt de politie zondag.

Twee mannen

Uit een groot rechercheonderzoek werd vastgesteld dat het slachtoffer samen met een man, één van de later aangehouden verdachten, vanaf het Stratumseind te voet naar de Pastoor Petersstraat is gelopen. Daar troffen zij de tweede man, die inmiddels verdacht wordt de fatale steken te hebben toegebracht.

Wat daarvoor de aanleiding is geweest wordt onderzocht. De andere verdachte werd in de loop van de avond na verhoor vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer.

België

Eén van de verdachten gaf zich aan bij de Belgische politie. Hij werd op verzoek daar aangehouden en er zal om overlevering van de verdachte worden verzocht. De andere verdachte meldde zich op een Eindhovens politiebureau. De politie heeft onderzoek gedaan in de woning van één van de mannen in de Kruisstraat.

Het rechercheteam heeft onder andere sporenonderzoek verricht op de plaats delict, speurhonden ingezet, drone luchtopnames gemaakt en buurtonderzoek gedaan. Ook zijn bewakingsbeelden bekeken.

Over een aanleiding voor de steekpartij is nog niets bekend. Het onderzoek is in volle gang, aldus de politie.