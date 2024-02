Vrouw (41) aangehouden met vuurwapen na waarschuwingsschot

Connect on Linked in

De politie heeft donderdagmiddag een 41-jarige vrouw uit Rotterdam aangehouden die een dag eerder iemand zou hebben bedreigd met een vuurwapen. Bij de arrestatie van de vrouw in Capelle aan den IJssel loste de politie een waarschuwingsschot.



Na een melding van een bedreiging met een vuurwapen op woensdag zette de politie een zoektocht in. Die was zonder resultaat. Een dag later zagen agenten haar rijden in een auto op de Abraham van Rijckevorselweg in Capelle aan den IJssel. De vrouw was echter niet van plan om mee te werken, zelfs niet toen de agenten haar met getrokken wapen instructies gaven om uit de auto te komen.

Toen ook een waarschuwingsschot zonder resultaat bleek, sloeg een van de agenten de autoruit in. De vrouw kon toen worden aangehouden. Het gaat 41-jarige vrouw uit Rotterdam. Het vuurwapen is gevonden. De vrouw zit vast voor verhoor.