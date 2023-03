Vrouw (43) opgepakt na schietpartij met gewonde in Capelle aan den IJssel

Connect on Linked in

Bij een schietpartij in een woning aan de Maria Daneelserf in Capelle aan den IJssel is zaterdagnacht iets voor 04.30 een 46-jarige man gewond geraakt. Een 43-jarige vrouw die ook in de woning aanwezig was, is door het Team Parate Eenheid van de politie aangehouden als verdachte.

Het slachtoffer belde zelf het alarmnummer nadat hij was beschoten. Hij werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. In de woning waren tijdens het schietincident vier kinderen aanwezig. Voor hen wordt zorg en opvang geregeld.

Servisch gezin

Het AD schrijft dat het slachtoffer een 46-jarige man uit Servië is, die tot 2020 een autoverhuurbedrijf runde. Zijn Servische vrouw heeft een beautysalon.

De politie doet nader onderzoek naar het incident. De Forensische Opsporing doet onderzoek in en rond de woning. Ook wordt er buurtonderzoek gedaan en gesproken met eventuele getuigen.

De toedracht is nog onduidelijk.