Vrouw (43) vermoord in België, Nederlander (62) bij Breda opgepakt

De politie heeft maandag een 62-jarige Nederlander aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 43-jarige vrouw in het Belgische dorp Beerzel (provincie Antwerpen). Het slachtoffer werd levenloos gevonden in haar woning. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen. Het slachtoffer en de verdachte waren getrouwd.

Uitlevering

De 43-jarige vrouw werd zondagnacht dood aangetroffen in een appartementencomplex aan de Aarschotbaan in Beerzel (gemeente Putte). De man sloeg op de vlucht naar Nederland en werd maandagochtend aangehouden op de A58 bij de afrit Ulvenhout in de richting van Breda. Hij zit vast op verdenking van moord en het Antwerpse parket heeft om zijn uitlevering gevraagd.

Over een motief voor het geweldsincident in de relationele sfeer is verder nog niets bekend.