Vrouw (56) in Amsterdamse woning door misdrijf om het leven gekomen

De politie heeft zaterdagmiddag in een woning aan de Nieuwendijk in het centrum van Amsterdam het levenloze lichaam van een 56-jarige vrouw aangetroffen. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) doet onderzoek en gaat uit van een misdrijf. Dat meldt de politie zondag.

(Beeld: PlaatsDelict TV)

Rond 17.00 trad de politie de woning binnen aan de Nieuwendijk, waarna het levenloze lichaam van de vrouw ‘onder verdachte omstandigheden’ werd aangetroffen. Kort daarna kwamen meerdere specialistische teams naar de plaats delict om onderzoek te doen. Er is ook een buurtonderzoek opgestart.

Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Over een motief is nog niets bekend. Er is nog niemand aangehouden.