Vrouw (61) krijgt 16 jaar cel voor partnermoord in woonwagen Deventer

Het gerechtshof Arnhem heeft vrijdag een 61-jarige vrouw uit Deventer in hoger beroep veroordeeld tot zestien jaar celstraf voor het doodschieten van haar destijds 54-jarige partner in hun gezamenlijke woonwagen in Deventer in de nacht van 1 op 2 april 2017. Eerder legde de rechtbank haar twaalf jaar cel op voor moord, maar die straf is nu met vier jaar verhoogd.

Opzettelijk

Evenals de rechtbank heeft het hof bewezen verklaard dat de vrouw zich heeft schuldig gemaakt aan het opzettelijk doodschieten van haar ex-partner en ook dat zij dit heeft gedaan met voorbedachte raad. Dat betekent dat het hof haar schuldig acht aan moord.

Koelbloedige wijze

Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep een gevangenisstraf van veertien jaar geëist. Het hof komt tot een hogere straf, omdat het hof veel gewicht hecht aan de koelbloedige wijze waarop het slachtoffer om het leven is gebracht en omdat het hof, anders dan de rechtbank, het bewezenverklaarde feit volledig aan de verdachte toerekent.

Geen overmacht

Het hof heeft daarbij ook het door de vrouw gedaan beroep op overmacht verworpen, omdat het niet aannemelijk is geworden dat verdachte jarenlang stelselmatig door het slachtoffer is mishandeld en zij daardoor zou lijden aan het “battered women syndrome”.