Vrouw (68) in Rotterdam-Zuid geraakt door verdwaalde kogel

Bij een schietpartij tussen ruziënde jongeren in Rotterdam-Zuid is vrijdagmiddag een 68-jarige vrouw uit Rotterdam in haar been geraakt door een verdwaalde kogel. De vrouw is buiten levensgevaar. Er zijn vier verdachten aangehouden.

De schietpartij vond iets voor 16.00 plaats bij het Robbenoordplein in Rotterdam-Charlois. De oudere vrouw werd geraakt toen ze over het plein wandelde. Ze is gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie heeft vlakbij de plaats delict vier verdachten aangehouden: twee Rotterdammers van 16 en 18, een 21-jarige Spijkenisser en een 34-jarige Amsterdammer. De Rotterdamse politie is nog op zoek naar twee andere verdachten.

Over een motief voor de ruzie tussen de ongeveer tien jongeren is nog niets bekend.