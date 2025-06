17 juni 2025

‘Vrouw aangehouden in Spanje voor moord op Nederlander in Fuengirola’

In Spanje heeft de Spaanse politie dinsdagochtend een vrouw opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij het doodschieten van een 25-jarige man uit Zwolle in Fuengirola, in december vorig jaar. Dat hebben bronnen gemeld aan De Stentor. De vrouw zou het moordwapen hebben geleverd.