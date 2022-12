Vrouw aangehouden na dood man in Rotterdam op Tweede Kerstdag

Connect on Linked in

De politie in Rotterdam heeft donderdag een vrouw aangehouden, in verband met de dood van een man vorige week in die stad. De recherche is nog op zoek naar informatie over haar.

Dood

Het gaat om een 31-jarige Chileense vrouw. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 36-jarige Danny, wiens lichaam op de middag van Tweede Kerstdag in zijn huis in Hoogvliet werd aangetroffen. De politie stelde vast dat hij waarschijnlijk door een misdrijf om het leven was gebracht.

De politie is op zoek naar informatie over de bewegingen van de aangehouden vrouw op die dag. In een bericht schrijft ze dat de vrouw op zaterdag 24 december vermoedelijk vanaf dezelfde straat als weer de man is gevonden, Zilverschoon, naar de Middenbaan is gelopen.

Natte kleding

De politie geeft een signalement van de vrouw: ze is licht getint en heeft half lang zwart haar. Ze is rond de 1.60 meter lang en spreekt Spaans. Haar kleren waren tijdens haar wandeling mogelijk nat. De politie is op zoek naar mensen die haar die zaterdag hebben gezien, tussen 15.00 en 19.00.

Het onderzoek naar de toedracht van de dood van de man is nog in volle gang. De verdachte vrouw wordt dinsdag voorgeleid aan de rechter.