Vrouw doodgeschoten in bijzijn van jonge kinderen

Op tweede kerstdag is in Rotterdam-Zuid een 43-jarige vrouw doodgeschoten in haar woning in het bijzijn van twee jongen kinderen. De politie heeft een 44-jarige man uit Rotterdam opgepakt als mogelijke schutter. Er is daarnaast nog een tweede verdachte gearresteerd, dat is een 52-jarige man, ook uit Rotterdam.

Opvang

De politie heeft voor de kinderen opvang en nazorg geregeld. De schietpartij gebeurde in een woning aan de Treek.

Na de melding en vondst van het slachtoffer startte de politie direct een onderzoek in de buurt en sprak met getuigen. Al snel kwam er een verdachte in beeld. Hij werd dinsdagmorgen aangehouden in zijn woning aan de Jufferkade en is daarna gehoord. De woningen aan de Jufferkade en de Treek zijn doorzocht op sporen.

Vuurwapen

In het huis aan de Jufferkade vond de politie ook een vuurwapen, dat in beslag is genomen voor verder onderzoek.

De politie houdt meerdere scenario’s open voor wat betreft de achtergrond van het drama. De Telegraaf schrijft dat de vrouw naar een blijf van mijn lijf-huis zou gaan omdat ze werd berdreigd door een voormalige partner.