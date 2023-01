Vrouw doodgeschoten in Zwijndrecht, dochter zwaargewond (UPDATE)

Print This Post

Bij winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht zijn zaterdagmiddag rond 14.00 een moeder en dochter op een drukke parkeerplaats neergeschoten. De moeder overleed ter plaatse, haar dochter is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De plaats delict is afgezet. De politie is bezig met een klopjacht op de schutter die er met een auto vandoor is gegaan.

Of de dochter is levensgevaar verkeert, is onduidelijk.