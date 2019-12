Vrouw doodgestoken in Hengelo

Connect on Linked in

In Hengelo (Ov.) is in de Kerstnacht een vrouw doodgestoken. De politie heeft afgelopen nacht forensisch onderzoek gedaan. Er zijn schermen geplaatst op de plek aan de Hampshire, dichtbij het centrum, waar het lichaam is gevonden.

Volgens de politie is er een man aangehouden die momenteel wordt ondervraagd. Of hij volgens de politie inderdaad betrokken was is nog in onderzoek.

De politie heeft woensdagochtend een getuigenoproep gedaan naar aanleiding van het steekincident. Specifiek wordt gezocht naar mensen die kleding of andere voorwerpen hebben gezien of gevonden in de omgeving van de Hampshire.